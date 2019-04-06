Стало известно, кто будет основным вратарем «Реала» в следующем сезоне

Руководство «Реала» определилось с вратарским вопросом на следующий сезон. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, первым номером команды станет Тибо Куртуа. Второй — украинец Андрей Лунин, который текущий сезон проводит в аренде в «Леганесе».

Учитывая заслуги перед клубом, Кейлору Навасу будет предоставлен выбор — согласиться на роль третьего вратаря или уйти из команды.

Отмечается, что в «Реале» не совсем довольны выступлениями бельгийского вратаря в текущем сезоне. Однако не самые удачные выступления Куртуа готовы списать на провальный сезон для всей команды.

Напомним, Тибо Куртуа и Андрей Лунин перешли в «Реал» летом прошлого года. Трансфер 26-летнего бельгийца из «Челси» обошелся «сливочным» в 35 миллионов евро, украинский вратарь был приобретен у «Зари» 8,5 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca