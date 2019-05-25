Эдин Джеко согласовал контракт с «Интером»

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Ромы» Эдин Джеко, скорее всего, перейдет в «Интер». Боснийский нападающий уже согласовал условия контракта с миланским клубом.

Ранее сообщалось, что «черно-синие» могут приобрести Джеко за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эдин Джеко принял участие в 32 матчах чемпионата Италии. Он забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт 33-летнего боснийца с «Ромой» рассчитан до лета 2020 года. Футболисту не предлагали продлить контракт. Вероятно, римский клуб готов с ним расстаться.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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