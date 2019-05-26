Кристиан Бентеке: «Клопп остается лучшим тренером, с которым я работал, хоть я и немного играл»

Экс-футболист «Ливерпуля» Кристиан Бентеке рассказал о своем уходе из мерсисайдского клуба после прихода Юргена Клоппа. Также он назвал лучшего тренера, с которым ему приходилось работать.

«Клопп остается лучшим тренером, с которым я работал, хоть я и немного играл.

Он хотел видеть впереди быстрых игроков. Я понял его решение», – сказал Бентеке.

Напомним, бельгийский нападающий ушел из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас» в 2016 году. Сумма трансфера составила 31, 2 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Het Laatste Nieuws