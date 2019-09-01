Трансфер Неймара в «Барселону» сорвался

Бразильский нападающий не переедет в Испанию в это трансферное окно. Клубы и сам футболист так и не смогли договориться между собой.

Игрок уже сообщил своей семье, что решил доиграть этот сезон в Париже. Переговоры о его возвращении в каталонский клуб официально прекращены.

Ранее Неймар уже известил об этом игроков «Барсы». Напомним, бразилец был готов лично доплатить 20 миллионов евро ради возвращения в Каталонию. Помимо «сине-гранатовых», в переходе Неймара также был заинтересован мадридский «Реал».

В прошедшем сезоне форвард провел 17 матчей в чемпионате Франции. В его активе 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe