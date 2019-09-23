Пьер-Эмерик Обамеянг забил 16 мячей в 16-ти последних матчах за «Арсенал»

Автор: Анатолий Акулов 0

Обамеянг

Габонский нападающий показывает высокие статистические показатели в игре за лондонский «Арсенал». Обамеянг забивает практически в каждом матче этого сезона в чемпионате Англии.

Во домашней встрече 6-го тура АПЛ против «Астон Виллы» «канониры» одержали победу со счетом 3:2. Отметим, что 30-летний форвард команды Унаи Эмери забил победный гол.

Этот мяч стал для футболиста 16-м в последних 16-ти играх за клуб во всех турнирах. Помимо этого, Пьер-Эмерик забил за «Арсенал» пять мячей в четырех последних матчах подряд.

В текущем сезоне габонец провел 6 встреч в английской Премьер-лиги. В его активе 6 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» OptaJoe

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