Мирча Луческу: «Кокорин вернется на топ-уровень, как Эдуард Стрельцов»

Бывший главный тренер «Зенита» оценил перспективы продолжения карьеры нападающего Александра Кокорина. Румынский специалист отметил качества футболиста, которые помогут ему выйти на прежний уровень.

Луческу прокомментировал освобождение форварда команды Александра Кокорина из колонии. Также Мирча поделился мнением, в каком клубе может оказаться российский форвард.

«Я не знаком с Мамаевым, так что могу сказать лишь о Саше Кокорине. Уверен, он вернется на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму», — сказал румын.

«Но он молод, профессионален и имеет большой талант. К тому же, уверен, захочет, скажем так, отомстить жизни и обстоятельствам за то, что с ним произошло. Кокорин захочет показать всем, что он, в первую очередь, талантливый футболист, а не хулиган, чтобы люди запомнили его по тому, что он делает на поле, а не тому, что было в последний год. Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернется на топ-уровень», — добавил специалист.

«Не могу сказать, где он продолжит карьеру. Что касается «Зенита», тут нужно знать мнение Сергея Семака и руководства. Я слышал, что «Ахмат» готов предложить ему контракт», – заключил Луческу.

В прошедшем сезоне 28-летний футболист провел 3 матча в чемпионате России. Результативными действиями он не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru