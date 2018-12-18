Экс-игрок «МЮ» назвал идеального главного тренера для команды

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал своего кандидата на пост главного тренера команды. Он считает, что прекрасным вариантом был бы Маурисио Почеттино.

«Мне посчастливилось провести некоторое время на базе «Тоттенхэма», Почеттино кажется мне идеальным кандидатом», — заявил Невилл.

Он также назвал три важных принципа, которые, по его мнению, должны быть у хорошего специалиста.

«На мой взгляд, «МЮ» нужен тот, кто соответствует трем главным принципам клуба: продвижение молодых игроков, зрелищный футбол и победы» — добавил экс-футболист.

Напомним, что сегодня «Манчестер Юнайтед» принял решение об отставке Жозе Моуринью. Португальского специалиста заменит Майкл Кэррик пока руководство клуба не назначит временного тренера.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Sky Sports