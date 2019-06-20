Максимилиан Филипп может перейти в «Вольфсбург»

Немецкий нападающий может сменить клуб этим летом. В его услугах заинтересован «Вольфсбург».

Отмечается, что 25-летний футболист наверняка покинет дортмундский клуб этим летом. Он не смог сработаться с главным тренером «шмелей» Люсьеном Фавром.

Трансфер футболиста оценивается в 15-20 миллионов евро. В форварде заинтересованы «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Но именно «волки» являются фаворитом в борьбе за игрока.

В «Вольфсбурге» Филипп получит больше игрового времени. К тому же, клуб готов платить игроку 3 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне нападающий провел 18 матчей в чемпионате Германии. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

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