Эсекиэль Понсе близок к переходу в «Спартак»

Аргентинский нападающий греческого АЕКа Эсекиэль Понсе может перебраться в чемпионат России. В его услугах заинтересован «Спартак».

Сообщается, что «красно-белые» готовы предоставить 22-летнему аргентинцу оклад в размере около 1,8 млн. евро в год. За успешное выступление в столичном клубе форвард может получить дополнительные бонусы.

Отмечается, что переговоры о трансфере футболиста находятся в решающей стадии. Сумма возможной сделки оценивается примерно в 7 млн. евро.

Напомним, права на аргентинца принадлежат итальянской «Роме». Прошедший сезон Понсе провел на правах аренды в греческом клубе АЕК. На его счету 16 голов и 4 результативные передачи в 27 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс