Крис Смоллинг не перейдет в «Эвертон»

Защитник «Манчестер Юнайтед» останется в команде. Руководство манкунианцев отказалось отдавать игрока в аренду «Эвертону».

На днях «красные дьяволы» приобрели Харри Магуайра. Несмотря на это, главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер рассматривает Смоллинга как основного защитника в следующем сезоне.

Норвежский специалист видит Криса конкурентом шведу Виктору Линделефу. «Эвертон» предложил заключить арендное соглашение сроком на один сезон.

В прошедшем розыгрыше английской Премьер-лиги 29-летний Смоллинг провел 24 матча. В проведенных встречах на его счету 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports