Премьер-лига. 1-й тур. «Спартак» начинает сезон с домашней победы

В Москве «Спартак» принимал дебютанта Премьер-лиги — «Сочи». «Красно-белые» одержали минимальную победу (1:0).

Премьер-лига. 1-й тур.

«Cпартак» — «Cочи» — 1:0 (0:0)

Москва. 13 июля.

Стадион: «Открытие Арена». 29892 зрителя.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Жано (Игнатов, 65), Зобнин, Бакаев, Ломовицкий (Понсе, 61), Фернандо, Адриано (Мелкадзе, 78).

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин (Кудряшов, 75), Миладинович, Бурмистров (Обухов, 67), Полоз (Карапетян, 58), Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.

Гол: Жиго (90+4).

Предупреждения: Ломовицкий (14), Цаллагов (42), Рассказов (56), Новосельцев (68), Понсе (72), Адриано (76).

9 (7) удары(в створ) 14 (6)

15 фолы 10

7 угловые 5

2 офсайды 0

53% владение мячом 47%

Первый тайм остался за гостями. Сочинцы создали несколько опасных моментов у ворот Максименко. В одном из них счет мог открывать Никита Бурмистров. Хавбек замыкал с нескольких метров прострел Набиуллина. Хозяев выручил Джикия, заблокировав удар. «Красно-белые» ответили обводящим ударом Зобнина в дальний угол. После перерыва «Спартак» выровнял игру, забив в дополнительное время. После удара головой Жиго мяч от штанги влетел в ворота Заболотного. Москвичи начинают сезон с минимальной победы над новичком Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»