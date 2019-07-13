Премьер-лига. 1-й тур. «Спартак» начинает сезон с домашней победы

В Москве «Спартак» принимал дебютанта Премьер-лиги — «Сочи». «Красно-белые» одержали минимальную победу (1:0).
Премьер-лига. 1-й тур.
«Cпартак» — «Cочи» — 1:0 (0:0)
Москва. 13 июля.
Стадион: «Открытие Арена». 29892 зрителя.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж)
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Жано (Игнатов, 65), Зобнин, Бакаев, Ломовицкий (Понсе, 61), Фернандо, Адриано (Мелкадзе, 78).
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин (Кудряшов, 75), Миладинович, Бурмистров (Обухов, 67), Полоз (Карапетян, 58), Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.
Гол: Жиго (90+4).
Предупреждения: Ломовицкий (14), Цаллагов (42), Рассказов (56), Новосельцев (68), Понсе (72), Адриано (76).
9 (7) удары(в створ) 14 (6)
15 фолы 10
7 угловые 5
2 офсайды 0
53% владение мячом 47%
Первый тайм остался за гостями. Сочинцы создали несколько опасных моментов у ворот Максименко. В одном из них счет мог открывать Никита Бурмистров. Хавбек замыкал с нескольких метров прострел Набиуллина. Хозяев выручил Джикия, заблокировав удар. «Красно-белые» ответили обводящим ударом Зобнина в дальний угол. После перерыва «Спартак» выровнял игру, забив в дополнительное время. После удара головой Жиго мяч от штанги влетел в ворота Заболотного. Москвичи начинают сезон с минимальной победы над новичком Премьер-лиги.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»