«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

На новой форме «Спартака» появится специальный знак. Он будет посвящен трагедии 1982 года в «Лужниках».

Трагический эпизод произошел 20 октября 1982 года. В тот день в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» – «Хаарлем» под трибунами случилась давка. В результате погибли десятки болельщиков команды.

«Мы никогда не забываем о том страшном дне. У памятника в «Лужниках» всегда лежат красные и белые цветы. Каждый год болельщики проводят турниры памяти. Теперь эта память увековечена на форме клуба», – говорится в заявлении столичного клуба.

«И болельщики, и футболисты — все, кто имеет отношение к «Спартаку», — помнят об этой трагедии. Забывать о ней нельзя», – отметил вице-капитан команды Роман Зобнин.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»