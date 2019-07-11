«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

Автор: Анатолий Акулов 0

На новой форме «Спартака» появится специальный знак. Он будет посвящен трагедии 1982 года в «Лужниках».

Трагический эпизод произошел 20 октября 1982 года. В тот день в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» – «Хаарлем» под трибунами случилась давка. В результате погибли десятки болельщиков команды.

«Мы никогда не забываем о том страшном дне. У памятника в «Лужниках» всегда лежат красные и белые цветы. Каждый год болельщики проводят турниры памяти. Теперь эта память увековечена на форме клуба», – говорится в заявлении столичного клуба.

«И болельщики, и футболисты — все, кто имеет отношение к «Спартаку», — помнят об этой трагедии. Забывать о ней нельзя», – отметил вице-капитан команды Роман Зобнин.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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