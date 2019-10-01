Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур. «Локомотив» дома уступил «Атлетико»

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» принимал мадридский «Атлетико». Встреча закончилась победой гостей.

Лига чемпионов. 2-й тур

ЛОКОМОТИВ (РОССИЯ) — АТЛЕТИКО (ИСПАНИЯ) — 0:2 (0:0)

Москва. 1 октября.

Стадион: «Локомотив». 27051 зритель.

Судья: Орель Гринфельд (Израиль).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Эдер, 79), Хеведес, Чорлука, Рыбус, Серкейра, Жемалетдинов (Идову, 33), Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).

«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Хименес, Арьяс, Сауль, Коке (Корреа, 87), Томас, Жоау Феликс (Эрмосо, 84), Мората, Коста (Лемар, 77).

Гол: 0:1 — Жоау Феликс (48), 0:2 — Томас (58).

Предупреждения: Томас (30), Игнатьев (62), Фелипе (82), Жоау Мариу (85).

11 (3) удары (в створ) 19 (8)

12 фолы 14

0 офсайды 4

7 угловые 7

42 % владения мячом 58

С первых минут встречи преимуществом завладел «Атлетико». Уже на 19-й минуте Коста мог открыть счет в игре, однако он не попал в пустые ворота с линии вратарской. «Локомотив» отвечал безрезультативными контратаками. Второй тайм начался с быстрого гола гостей. Жоау Феликс получил мяч в штрафной и пробил в Гильерме. Голкипер отбил футбольный снаряд перед собой, что позволило португальцу добить его в ворота. Почти сразу же Томас удвоил преимущество «Атлетико», забив гол после передачи Косты. На 73-й минуте Крыховяк имел возможность отыграть один мяч, но два удара поляка парировал Облак. Несмотря на множество созданных моментов «железнодорожниками», забить в этой игре им не удалось. Таким образом, «Атлетико» набрал 4 очка и поднялся на второе место в группе D. «Локомотив» с 3 баллами опустился на 3-ю позицию.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»