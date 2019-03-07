Александр Кокорин: «Обидно, что развели ажиотаж из-за ожога»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Александр Кокорин

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как получил ожоги во время лечебных процедур в СИЗО «Бутырка». Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев обвиняются в хулиганстве и участии в двух драках в центре Москвы.

«Пришел доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трех сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой.

Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.

Жду врачей из «Зенита». Меня все так же беспокоит колено. Больно ходить. Некоторое время не ходил в спортзал, так как читал свое дело. Играть в футбол в СИЗО не буду – у меня контракт с клубом», – заявил Кокорин.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт день за днем

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