«Интер» близок к покупке хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля

Миланский «Интер» в ближайшее время может оформить трансфер аргентинского полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. 24-летний игрок выступает за «зебр» с 2016 года.

«Интер» предложил за де Пауля 15 миллионов евро и нескольких молодых футболистов. «Удинезе» оценивает хавбека в 25 миллионов евро, но в «Интере» надеются на снижение стоимости трансфера за счет включения в сделку молодых игроков.

24-летний де Пауль перешел в «Удинезе» летом 2016 года из «Валенсии» за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Контракт аргентинца с клубом из Удине рассчитан до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia