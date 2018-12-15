Владелец «Бордо» Джозеф Дагроса: «В моем саду нет нефтяной скважины, чтобы конкурировать с «ПСЖ»

Американский владелец «Бордо» Джозеф Дагроса выразил мнение, что его клубу нужно сконцентрироваться на собственной модели развития, а не пытаться угнаться за «ПСЖ». В чемпионате Франции жирондинцы занимают двенадцатую строчку с 21 очками в активе.

«Мы не можем напрямую конкурировать с «ПСЖ». Пытаться сделать это было бы безумием. В моем саду нет нефтяной скважины. «Бордо» нужно идти другим путем, а именно — привлекать лучших молодых футболистов. Пусть «ПСЖ» много тратит на топ-игроков, мы же хотим выращивать лучших молодых футболистов во Франции. Это потребует много времени, но мы рассчитываем, что это приведет нас к победам», — заявил владелец клуба.

Дагрос также сообщил, что в ближайшие два сезона планирует инвестировать 80 миллионов евро в «Бордо».

«Бордо» отстает от лидера чемпионата, «ПСЖ», на 23 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Figaro