«Челси» отказался от покупки Николо Бареллы и Гонсало Игуаина

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Челси» не будет покупать полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу. Лондонский клуб отказался также и от покупки форварда «Милана» Гонсало Игуаина.

Вместо этого лондонцы сосредоточатся на трансфере хавбека «Зенита» Леандро Паредеса.

Руководство «Челси» полагает, что 45-50 миллионов евро за Бареллу – неоправданно высокая цена, в то время как Паредеса можно заполучить за меньшую сумму.

Кроме того, «синие» вряд ли зимой подпишут нападающего Гонсало Игуаина. «Ювентус» хочет выручить за аргентинца 55 миллионов евро, «Милан» также не намерен расставаться с игроком.

21-летний Николо Барелла выступает за «Кальяри» с 2014 года. Полузащитник сыграл 70 игр и забил 6 голов. Гонсало Игуаин стал игроком «Милана» летом 2018 года. Аргентинский нападающий провел 15 игр, в которых забил шесть голов и отдал один голевой пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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