Дмитрий Медведев собирается посетить 4-й матч серии между «Авангардом» и ЦСКА

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев собирается побывать на четвертом матче серии финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА. На данный момент ведут в серии армейцы — 3:0.

Если встреча завершится победой ЦСКА, то они выиграют в первый в своей истории Кубок Гагарина.

Матч состоится 19 апреля в Балашихе. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, Дмитрий Медведев уже бывал на матчах плей-офф КХЛ в этом сезоне. Он присутствовал на пятой игре серии финала Западной конференции между ЦСКА и СКА (4:3).

Фото: твиттер ХК «Авангард»

Источник: «Чемпионат»