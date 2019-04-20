Гарет Бэйл изъявил желание остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не хочет покидать испанскую команду летом. Об этом сообщает La Sexta.

По информации источника, валлийский футболист через агента сообщил руководству «сливочных», что хочет остаться. Отмечается, что такое решение Бэйла может повлиять на трансферную кампанию «Реала».

Ранее сообщалось, что главный тренер Зинедин Зидан намерен продать игрока. Все средства, полученные от продажи, он собирается вложить в новичков. Клуб оценивает Бэйла в 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гарет Бэйл принял участие в 26 матчах чемпионата Испании. Он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: La Sexta