Набиль Фекир может перейти в «Реал»

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может перейти в «Реал». В услугах игрока заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

С большой долей вероятности Фекир покинет «Лион» по окончании сезона. Контракт 25-летнего футболиста с французским клубом истекает летом 2020 года, поэтому «Лион» может попытаться продать игрока, чтобы не допустить его перехода в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Набиль Фекир принял участие в 21 матче чемпионата Франции. Он забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Record

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«ПСЖ» не намерен продавать Неймара

Эрнесто Вальверде: «Жозе Моуринью и Зинедин Зидан – хорошие тренеры, как и Сантьяго Солари»

Набиль Фекир: «Лион» сделает все, чтобы остановить Лионеля Месси»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 