Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может перейти в «Реал». В услугах игрока заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

С большой долей вероятности Фекир покинет «Лион» по окончании сезона. Контракт 25-летнего футболиста с французским клубом истекает летом 2020 года, поэтому «Лион» может попытаться продать игрока, чтобы не допустить его перехода в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Набиль Фекир принял участие в 21 матче чемпионата Франции. Он забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Record