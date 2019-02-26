Леонид Федун про критику в адрес Родионова и Измайлова: «Это были проплаченные акции против менеджмента. Мы знаем, кто все это проплатил»

Автор: Роман Шлуинский 0

Леонид Федун

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о работе вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова. Также он объяснил, почему их критиковали.

— Какое положение оперативного менеджмента «Спартака» в лице вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова? Им нужно показать конкретный результат, чтобы сохранить свои позиции в клубе?

– А что им нужно показывать? У нас разве есть проблемы с финансами? Или проблемы с посещаемостью и инфраструктурой? Что еще от менеджмента нужно?

— Но ведь Измайлова и Родионова критиковали за увольнение Массимо Карреры и трансферную политику…

– Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто все это проплатил.

Дальше что? Я, по крайней мере, не вижу повода для претензий к нашим руководителям.

Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед «Спартаком». Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции.

Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители.

— Вы довольны итогами селекционной работы «Спартака» в зимнее трансферное окно?

– Итоги трансферной кампании будут подведены в середине мая, когда закончится сезон, – сказал Федун.

Фото: Global Look Press
Источник: «Известия»

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