Мунир Эль-Хаддади: «Вальверде сказал мне, что он получил указание от руководства не выпускать меня на поле»

Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, перешедший в команду из «Барселоны», сообщил, что руководство каталонского клуба запретило главному тренеру Эрнесто Вальверде ставить его в состав.

«Когда я вернулся из отпуска в начале января, то сообщил клубу, что не собираюсь продлевать контракт. Вальверде сказал мне, что он получил указание от руководства не выпускать меня на поле. Это то, что мне пришлось пережить, но у меня нет проблем с «Барселоной», — сказал футболист.

Напомним, Эль-Хаддади является воспитанником «Барселоны». 11 января 23-летний испанец перешел в «Севилью» за 1,05 млн евро.

Стоит отметить, что форвард уже успел дебютировать за новый клуб, отыграв 11 минут в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1).

Фото: твиттер «Севильи»

Источник: AS