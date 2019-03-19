Самый богатый человек Великобритании может купить «Челси»

Автор: Дарья Григорьева 0

У «Челси» может смениться владелец. Самый богатый человек Великобритании, возможно, приобретет лондонский клуб.

По информации источника, в покупке заинтересован Джим Рэтклифф. Сообщается, что бизнесмен намерен приобрести британскую велошоссейную команду «Team Sky» и также хочет вложиться в футбол.

Отмечается, нынешний владелец Роман Абрамович требует за клуб около 2,5 млрд фунтов. Для Рэтклиффа это не составляет проблемы. Но российский владелец отказался реконструировать стадион «Стэмфорд Бридж», поэтому затраты вырастут. Это, в свою очередь, может не устроить британского бизнесмена.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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