Лионель Месси побил рекорд Хави

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик в матче против «Бетиса» (4:1) в рамках Примеры. Таким образом аргентинец побил рекорд экс-полузащитника каталонцев Хави.

Форвард одержал 477-ю победу в составе «сине-гранатовых» во всех турнирах. По этому показателю он занял первое место в истории клуба и превзошел бывшего игрока Хави (476). Чтобы побить рекорд, Месси потребовалось 674 встречи, а Хави — 767 игр.

Напомним, «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 66 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es