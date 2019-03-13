Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Ливерпуль» победил «Баварию» в Мюнхене и вышел в четвертьфинал

«Бавария» принимала «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Благодаря дублю Мане победу одержала команда из Англии — 3:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

БАВАРИЯ (ГЕРМАНИЯ) — ЛИВЕРПУЛЬ (АНГЛИЯ) — 1:3 (1:1)

Мюнхен. 13 марта.

Стадион: «Альянц-Арена».

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Хуммельс, Зюле, Рафинья, Мартинес (Горетцка, 72), Алькантара, Хамес (Саншеш, 79), Гнабри, Рибери (Коман, 61), Левандовски.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Милнер (Лаллана, 87), Хендерсон (Фабиньо, 13), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 83).

Голы: 0:1 — Мане (26), 1:1 — Матип (39, гол в свои ворота), 1:2 — ван Дейк (69), 1:3 — Мане (84).

Предупреждения: Фабиньо (43), Матип (63), Алькантара (65), Саншеш (83), Робертсон (90).

6 (1) удары (в створ) 9(6)

7 фолы 14

2 угловые 7

5 офсайды 2

59 % владения мячом 41

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала забил «Ливерпуль». Ван Дейк сделал заброс со своей половины поля на Мане. Сенегалец принял мяч, обвел Нойера и отправил футбольный снаряд в ворота. Спустя некоторое время забила «Бавария». Гнабри получил мяч в штрафной и сделал прострел, который замкнул Матип: 27-летний камерунец срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме «мерсисайдцы» вышли вперед. Милнер точно подал на ван Дейка, который вколотил мяч в сетку ворот. Точку в матче поставил Мане. Салах шведой навесил на сенегальского нападающего, а он забил гол.

Первый матч: «Ливерпуль» 0:0 «Бавария»

Фото: твиттер «Ливерпуля»

Источник: Еженедельник «Футбол»