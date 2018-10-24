«ПСЖ» готов заплатить 150 миллионов евро за игрока «Атлетико»

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «ПСЖ». Парижский клуб готов заплатить 150 миллионов евро отступных за 27-летнего француза.

Контракт Гризманна с мадридским клубом рассчитан до 2023 года. «ПСЖ» планирует предложить форварду зарплату в размере 35 миллионов евро в год.

«Красно-синие» считают французского футболиста идеальной заменой нападающему Неймару, который может покинуть клуб.

За 12 матчей чемпионата Испании Антуан Гризманн забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: OK Diario

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