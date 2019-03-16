Голкипер Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян погиб в результате теракта

Вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян был убит в мечети. Это произошло в результате расстрела людей в мечетях в Крайстчерче (Новая Зеландия).

Элайян молился, когда преступник застрелил его. Отмечается, что Атта был уроженцем Кувейта, недавно стал отцом.

Сообщается, что федерация футбола Новой Зеландии пока не подтвердила гибель Элайяна, так как на данный момент не получила подтверждение из полиции.

Напомним, 15 марта четыре вооруженных преступника устроили стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. 28-летний австралиец Брентон Таррант снимал на камеру расстрелы мирных жителей.

В результате нападений погибли 49 человек, около 50 получили ранения.

Фото: Reuters

Источник: Stuff.co.nz