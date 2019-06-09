Андрей Канчельскис: «Такие команды, как Сан-Марино, нельзя допускать к отборочным матчам»

Автор: Анатолий Акулов 0

КанчельскисБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал встречу сборной России с командой Сан-Марино. Матч завершился рекордной победой россиян — 9:0.

Канчельскис поделился впечатлениями от игры отборочного этапа чемпионата Европы-2020 в Саранске. В частности, он отметил, что такие команды, как Сан-Марино вообще нельзя допускать к соревнованиям.

«Руководителям УЕФА надо задуматься. Такие команды, как Сан-Марино, вообще нельзя допускать к отборочным матчам. Жалко смотреть. Они сами не понимали, что творят. Не знают, что вообще делать на футбольном поле: куда бежать, что делать с мячом», — отметил он.

«Дзюба? На это было смешно смотреть. Дзюбе еще надо было в vip-ложу побежать и кого-то поблагодарить или поцеловать. Хватит ли сил? На Кипр должно остаться. Если такие сборные будем бояться, тогда не надо выходить на футбольное поле», — добавил Канчельскис.

Напомним, Артем Дзюба забил во вчерашней игре 4 гола. На данный момент сборная России занимает вторую строчку в группе I. После трех туров в активе россиян шесть очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт день за днём

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