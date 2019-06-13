Объявлен календарь АПЛ сезона 2019-20

Английская Премьер-лига представила расписание матчей сезона-2019/20. Новый сезон начнется 9 августа, а закончится 17 мая.

Матч первого круга между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится на «Энфилде» в субботу, 9 ноября. Встреча второго круга на «Этихаде» пройдет в субботу, 4 апреля.

Первое дерби клубов Манчестера запланировано на субботу, 7 декабря («Этихад»), второе противостояние – на субботу, 7 марта («Олд Траффорд»).

«Манчестер Юнайтед» у себя дома примет «Ливерпуль» в субботу 19 октября, а ответная встреча состоится в субботу, 18 января.

Расписание первого тура выглядит следующим образом.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «Twitter» английской Премьер-лиги