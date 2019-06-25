В случае неудачи с трансфером Марио Эрмосо, «Атлетико» намерен арендовать Дэйли Блинда или Николаса Отаменди

Мадридский «Атлетико» готов подписать защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. Если не удастся купить испанца, «индейцы» рассматривают сразу двух футболистов.

«Матрасники» прорабатывают альтернативные варианты на случай срыва трансфера защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. План Б предполагает аренду игрока на сезон и переход Эрмосо в следующем году свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не готов платить «Эспаньолу» требуемые 40 миллионов евро. В качестве замены Марио рассматриваются различные варианты. Одним из них является защитник «Аякса» Дэйли Блинд. Однако, спортивному директору «Атлетико» Андреа Берте будет сложно убедить «Аякс» отпустить футболиста стартового состава.

Что касается второго варианта – это защитник Николас Отаменди из «Манчестер Сити». Он придаст обороне «Атлетико» мощи в верховой борьбе, это устраивает главного тренера мадридцев Диего Симеоне. Этот вариант может быть более реалистичным. Однако, проблемой может стать высокая зарплата Отаменди.

В прошедшем сезоне Марио Эрмосо провел 32 матча в чемпионате Испании. На его счету 3 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Иcточник: Marca