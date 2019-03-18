УЕФА о словах Погребняка: «Мы всегда проявляли абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации»

Автор: Роман Шлуинский 0

УЕФА

УЕФА отреагировал на высказывания нападающего «Урала» Павла Погребняка. Напомним, 35-летний форвард заявил, что в сборной России не должно быть натурализованных игроков.

«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации.

УЕФА всегда проявлял абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Кампания против дискриминации не только в футболе и вокруг него, но и в европейском обществе в целом является ключевым убеждением программы социальной ответственности УЕФА.

УЕФА твердо верит в то, что сила футбола может быть использована для решения таких проблем, как расизм, гомофобия, дискриминация в отношении этнических меньшинств и институциональная дискриминация.

С этой целью УЕФА установил партнерские отношения со многими антидискриминационными организациями, возглавляемыми сетью FARE в качестве основного стратегического партнера в этой области с 2001 года.

Что касается данного конкретного случая, мы просим вас обратиться в Российский футбольный союз, который является компетентным органом для решения внутренних вопросов», — сказали в пресс-службе УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 18-й тур. «Урал» уступил «Зениту» в Екатеринбурге

погребняк

Павел Погребняк – об Ари: «Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России»

РФПЛ. 12 тур. «Спартак» — «Урал» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 30 сентября 2017 г.

Президент «Урала»: «Что вы все набросились на Погребняка? Он же не назвал Ари черным или негром?»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 