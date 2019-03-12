Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в Англии и вышел в четвертьфинал

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал «Шальке». Встреча закончилась разгромной победой хозяев — 7:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

МАНЧЕСТЕР СИТИ (АНГЛИЯ) — ШАЛЬКЕ (ГЕРМАНИЯ) — 7:0 (3:0)

Манчестер. 12 марта.

Стадион: «Этихад Стэдиум». 51518 зрителей.

Судья: Клемен Тюрпен (Франция).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Лапорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко, Гюндоган, Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 64).

«Шальке»: Фэрманн, Сане, Стамбули, Брума, Коноплянка, Очипка, Сердар, Бенталеб, Маккени (Мендиль, 74), Эмболо (Скрибски, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).

Голы: 1:0 — Агуэро (35, с пенальти), 2:0 — Агуэро (38), 3:0 — Сане (42), 4:0 — Стерлинг (56), 5:0 — Бернарду Силва (71), 6:0 — Фоден (78), 7:0 — Габриэл Жезус (84).

Предупреждения: Брума (33), Данило (48), Зинченко (69).

15 (11) удары (в створ) 1 (0)

10 фолы 7

3 угловые 1

2 офсайды 1

67 % владения мячом 33

В начале встречи «Манчестер Сити» завладел преимуществом. Уже на 14-й минуте «горожане» могли отличиться: Агуэро попал в штангу после прострела Стерлинга. В середине первой половины встречи хозяева заработали пенальти. Брума уронил в штрафной Бернарду Силву. 11-метровый уверенно реализовал Агуэро, пробив ударом в стиле Паненки. Затем аргентинскому форварду удалось оформить дубль. После прострела Стерлинга он покатил мяч между ног Фэрманну. Перед перерывом «горожане» довели счет до крупного. Зинченко сделал проникающую передачу на Сане, который отправил футбольный снаряд в ворота. Во втором тайме клуб из Манчестера забил еще четыре мяча — три с передач Сане. Сначала немец ассистировал Стерлингу, затем — Бернарду Силве. Еще одну голевую передачу Сане отдал на Фодена. Стоит отметить, что для 18-летнего форварда этот мяч оказался первым в еврокубках. Точку в матче поставил Габриэл Жезус, который забил из-за пределов штрафной.

Первый матч: «Шальке» 2:3 «Манчестер Сити»

Фото: твиттер «Манчестер Сити»

Источник: Еженедельник «Футбол»