Жена Мауро Икарди Ванда Нара: «Мы близки к урегулированию разногласий с «Интером»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Ванда Нара, жена Мауро Икарди, рассказала о скором договоре с клубом относительно разногласий, возникших в последние месяцы. Спутница нападающего «Интера» параллельно является агентом игрока.

«Мы близки к соглашению с клубом. Мауро восстанавливается от травмы колена и работает без выходных, чтобы набрать хорошую форму. Он вернется на поле, когда будет готов к этому.

Я говорила с Мароттой, и он сказал, что между Икарди и остальными игроками «Интера» нет никаких проблем. Я слышала, как футболисты общались с прессой, и никто из них не сказал о Мауро ничего плохого. Проблема в том, что люди говорят о нас как об одном человеке, но это не так», — сказала Нара.

Икарди уже долгое время не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. В феврале клуб лишил его капитанской повязки, после чего аргентинец перестал выходить на поле. Игрок утверждает, что испытывает проблемы с коленом.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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