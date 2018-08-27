Премьер-лига. 5-й тур. «Енисей» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов»

В заключительном матче 5-го тура «Енисей» принял «Крылья Советов». Гости потерпели поражение с минимальным счетом.

Премьер-лига. 5-й тур

ЕНИСЕЙ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0

Тюмень. 27 августа.

Стадион: «Геолог». 6064 зрителя.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Дугалич, Кичин, Комолов, Зотов, Огуде, Костюков (Семакин, 80), Бодул (Кутьин, 58), Обрадович (Саркисов, 46).

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Чичерин (Корниленко, 84), Бурлак, Самарджич, Денисов, Чочиев, Антон (Каннуников, 65), Ланин, Яковлев (Башкиров, 56), Соболев.

Гол: 1:0 — Костюков (44).

Предупреждения: Ланин (31), Обрадович (34), Бодул (39), Кутьин (85), Юрченко (88).

Удаление: Ланин (34).

9 (6) удары (в створ) 6 (0)

13 фолы 12

4 угловые 5

4 офсайды 1

50 % владения мячом 50

Встреча «Енисея» и «Крыльев Советов» стала последней этим летом в российском чемпионате. Ранее команды встречались 4 раза, и все время счет был 1:0. Трижды выигрывали самарцы, один раз красноярцы. На сей раз победа осталась за сибиряками. Причем, с таким же счетом — 1:0! В конце первого тайма Михаил Костюков с 23 метров метко пробил с носка в ближний угол и тем самым принес «Енисею» первую победу в Премьер-лиге.

Фото: твиттер ФК «Енисей»

Источник: Еженедельник «Футбол»