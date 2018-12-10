«Вильярреал» перед матчем со «Спартаком» уволил главного тренера Хавьера Кальеху

«Вильярреал» объявил об увольнении Хавьера Кальехи с поста главного тренера. Это решение было принято после того, как команда на своем поле уступила в домашней встрече чемпионата Испании «Сельте» со счетом 2:3.

40-летний специалист работал в стане «Вильярреала» с сентября 2017 года. Под его руководством клуб провёл 65 матчей, в которых одержал 25 побед, сыграл 18 раз вничью и потерпел 22 поражения.

В настоящее время «желтая подводная лодка» занимает в турнирной таблице Примеры 17-е место. В следующем матче «Вильярреал» дома в рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы сыграет со «Спартаком». Игра состоится 13 декабря на стадионе «Эстадио Ла Керамика».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Вильярреала»