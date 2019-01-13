Скаут «Реала» просмотрит Кшиштофа Пентека во время сбора «Дженоа» в Марбелье

Польский нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек является приоритетным вариантом мадридского «Реала» в зимнее трансферное окно. Футболист выступает за итальянский клуб с лета 2018 года.

Скаут «Королевского клуба» будет следить за Пентеком во время сбора «Дженоа» в Марбелье. Ожидается, что представитель «Реала» посетит товарищеский матч между «Дженоа» и «Вюрцбургер Киккерс». Игра состоится 14 января.

«Реал» рассматривает вариант с арендой Пентека в январе. Также предполагается, что испанский клуб готов заплатить за форварда 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Пентек занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии, забив 13 голов в 19 матчах. Больше него в Серии А забил только форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (14 голов).

Фото: Global Look Press

Источник: AS