Александер Исак перешел в «Реал Сосьедад»

Форвард дортмундской «Боруссии» Александер Исак продолжит карьеру в Испании. «Реал Сосьедад» приобрел 19-летнего футболиста.

Сообщается, что соглашение шведского нападающего с «бело-голубыми» рассчитано до июня 2024 года. Сумма трансфера оценивается примерно в 6-10 миллионов евро.

Минувший сезон Исак на правах аренды провел за «Виллем II». В 16 матчах за нидерландский клуб он забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.

Напомним, Александер Исак перешел в «Боруссию» из АИКа в январе 2017 года .