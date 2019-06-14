«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евро

«Спартак» не продал форварда Зе Луиша в «Порту». «Драконы» предлагали 8 миллионов евро.

По данным источника, «красно-белые» отклонил предложение в размере 8 миллионов евро. Московский клуб намерен продать футболиста за 10 миллионов.

«Могу сказать только, что «Спартак» получил предложение от представителя «Порту» по Зе Луишу и отклонил его. Я не могу назвать сумму», – заявил директор департамента по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг.

Напомним, ранее стало известно, что португальский клуб уже договорился с 28-летним форвардом о личном контракте.