«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 миллионов евро

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

«Спартак» не продал форварда Зе Луиша в «Порту». «Драконы» предлагали 8 миллионов евро.

По данным источника, «красно-белые» отклонил предложение в размере 8 миллионов евро. Московский клуб намерен продать футболиста за 10 миллионов.

«Могу сказать только, что «Спартак» получил предложение от представителя «Порту» по Зе Луишу и отклонил его. Я не могу назвать сумму», – заявил директор департамента по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг.

Напомним, ранее стало известно, что португальский клуб уже договорился с 28-летним форвардом о личном контракте.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Maisfutebol
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