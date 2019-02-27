27 февраля. 23:00. Видеотрансляция матча «Реал» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 февраля в 23:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 1/2 Кубка Испании «Реал» — «Барселона».

Миллионы зрителей во всем мире увидят новую серию главного футбольного шоу планеты, «Эль-Класико». «Реал» и «Барселона» определят, кому предстоит сыграть 25 мая в финале Кубка Короля на стадионе «Бенито Вильямарин». Первая встреча закончилась ничьей 1:1, причем команды показали два совершенно разных тайма. Если в первой половине встречи полное превосходство было на стороне «сливочных», то во втором тайме уже были на голову сильнее «сине-гранатовые».

Мадридцы за счет гола на выезде имеют небольшое преимущество. Но команду Сантьяго Солари после впечатлительной серии в начале года снова начало лихорадить. Сначала его коллектив умудрился на родном стадионе проиграть «Жироне» (1:2), после чего чуть не потерял очки в матче с Леванте (1:2), забив оба гола с пенальти. Каталонцы накануне одержали важнейшую победу над «Севильей» (2:4), главным героем которой стал Лео Месси. Аргентинец отличился хет-триком и голевой передачей.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Королевский клуб не может обыграть своего самого принципиального соперника в четырех встречах подряд во всех турнирах. Свою последнюю победу мадридцы одержали в августе 2017-го в Суперкубке Испании (2:0). По силам ли «Реалу» повторить тот успех?

2. В случае успеха, «Барса» в 6-й раз подряд выйдет в финал Кубка Испании. Смогут ли каталонцы обновить свой абсолютный рекорд?

3. «Сине-гранатовые» не уходили без забитых голов на протяжении последних 30 «Эль-Класико» во всех турнирах. «Сливочным» не удается оставить свои ворота в неприкосновенности с апреля 2011-го. Насколько надежна будет оборона мадридцев?

4. В последних 25 из 28 «Эль-Класико» соперники забивали в среднем более 2,5 голов за игру. Порадует ли предстоящая встреча результативностью?

5. Лионель Месси отличился 10 раз в предыдущих 10 матчах во всех турнирах. Получится ли у аргентинца обрадовать своих болельщиков очередным голом в предстоящей встрече?

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press