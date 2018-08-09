Форвард «Вентспилса» Аделеке Акинйеми покинул расположение команды

Нигерийский форвард «Вентспилса» Аделеке Акинйеми не был похищен, а покинул расположение команды из-за угроз и давления со стороны руководства футбольного клуба. В среду «Вентспилс» выступил с заявлением, в котором сообщил, что Акинйеми мог быть похищен.

«Со мной все в порядке. Меня никто не похищал. Сейчас я нахожусь за пределами Вентспилса», – сообщил Акинйеми. Возможной целью похищения называлось получение финансовой выгоды.

Руководство «Венстпилса» предлагало 19-летнему игроку подписать новый контракт с суммой отступных в размере 1,5 миллиона евро. После отказа игрок начал получать угрозы и, опасаясь за свою жизнь, был вынужден покинуть расположение клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт