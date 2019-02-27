Жена Икарди Ванда Нара: «Я революционер в мире мачо»

Ванда Нара, агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, рассказала о своей работе. Нара является также и женой аргентинского футболиста.

«Контракт Мауро с «Интером» рассчитан еще на два года. У клуба появился новый директор, Джузеппе Маротта. Все разрешится наилучшим для «Интера» и игрока образом.

Я всегда говорила, что быть агентом Икарди очень легко, потому что он большой игрок. Этот мир во многом – мир мачо, а я творю революцию. Многие родственники представляют интересы игроков, но в футболе роль женщины сводится к тому, чтобы сидеть дома с детьми и помалкивать. Вот почему я революционер.

У меня есть подруги среди жен футболистов, и они посмеиваются надо мной – для них странно то, что я делаю. Но они просили меня представлять интересы их мужей, потому что они знают меня, знают, как я веду себя и как отстаиваю свои интересы.

В мире мачо быть женщиной нелегко, но есть люди, которые уважают меня. А есть те, кто пытаются дестабилизировать ситуацию. Они зашли очень далеко.

У нас с Мауро нет и не было кризиса в отношениях. Мы счастливы вместе, а все истории очень далеки от реальности», – сказала Нара.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia