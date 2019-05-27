Антонио Конте в ближайшие дни станет главным тренером «Интера»

Автор: Роман Шлуинский 0

 

На этой неделе «Интер» сообщит о назначении Антонио Конте новым главным тренером. Объявление может произойти уже в среду, если «черно-синие» успеют расстаться с Лучано Спаллетти к этому времени.

Сообщается, что 49-летний специалист подпишет с миланским клубом контракт на 3 года и будет получать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Антонио Конте вместе с руководством клуба посетит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

На ближайшие недели также запланированы поездка в Китай и встреча с владельцем «Интера» Чжаном Цзиньдунем.

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