Антонио Конте в ближайшие дни станет главным тренером «Интера»

На этой неделе «Интер» сообщит о назначении Антонио Конте новым главным тренером. Объявление может произойти уже в среду, если «черно-синие» успеют расстаться с Лучано Спаллетти к этому времени.

Сообщается, что 49-летний специалист подпишет с миланским клубом контракт на 3 года и будет получать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Антонио Конте вместе с руководством клуба посетит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

На ближайшие недели также запланированы поездка в Китай и встреча с владельцем «Интера» Чжаном Цзиньдунем.