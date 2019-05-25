Хименес, ван Дейк, де Лигт и Кулибали — возможные кандидаты на замену Серхио Рамосу

Мадридский «Реал» обдумывает несколько вариантов на усиление защиты. Это происходит в связи с возможным уходом из клуба капитана Серхио Рамоса.

По данным источника, у «сливочных» есть четыре вероятных кандидата на замену 33-летнему испанцу.

«Королевский клуб» давно заинтересован в приобретении Калиду Кулибали из «Наполи». Итальянский клуб намерен заработать на трансфере африканца 120 миллионов евро.

Также есть вариант с покупкой капитана «Аякса» Маттейса де Лигта. 19-летний защитник оценивается в 70 миллионов. На него также претендует «Барселона», однако у мадридцев еще есть время вмешаться в переговоры.

В списке возможных вариантов имеется трансфер Вирджила ван Дейка. Но «Ливерпуль» не хочет отпускать игрока и будет запрашивать не менее 100 миллионов евро.

Четвертый вариант — Хосе Хименес из «Атлетико». Однако «матрасники» не продадут уругвайского футболиста в «Реал» ниже суммы отступных, которая после продления контракта выросла с 60 до 100 миллионов.

Фото: Global Look Press

Источник: As