Марко ван Бастен: «Будем искоренять агрессию со стороны футболистов»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Ван Бастен

Директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен на брифинге, посвященном изменениям в правилах, рассказал об инструкция для арбитров, которые будут работать на Кубке Конфедерации. В частности, планируется введение правила «шести секунд для вратарей».

«Цель нашей стратегии — добиться максимального уважения к судьям и оптимизировать время игры. Мы должно избавиться от ситуаций, когда футболисты активно аппелируют к арбитрам и пытаются на них агрессивно воздействовать. Команды предупреждены, что уже на Кубке Конфедераций судьи будут строже реагировать на это. Кроме того, ФИФА призвал арбитров строже считать время, которое уходит на остановки, в том числе при заменах. Обратим внимание и на правило «шести секунд для вратарей». Они часто злоупотребляют лояльностью арбитров и долго держат мяч, иногда до 20 секунд. А мы стремимся увеличить игровое время», — заявил Марко ван Бастен.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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