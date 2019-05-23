Марко Асенсио может стать игроком «Тоттенхэма»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэма».

По информации источника, клуб из Лондона намерен приобрести испанского хавбека.

Отметим, что «сливочные» указали сумму отступных в контракте игрока. Она составляет 700 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне «Реал» рассчитывает на Асенсио.

В нынешнем сезоне Марко Асенсио принял участие в 30 матчах чемпионата Испании. Он забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: El Chiringuito