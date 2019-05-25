«Бавария» в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии

Автор: Роман Шлуинский 0

В финальном матче Кубка Германии «РБ Лейпциг» уступил «Баварии» (0:3). Встреча проходила на «Олимпияштадион» в Берлине.

«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Левандовски (29), 0:2 — Коман (78), 0:3 — Левандовски (85).

Отметим, что «Бавария» выиграла Кубок Германии в 19-й раз. Это рекорд турнира. Второе место по данному показателю занимает «Вердер», который становился обладателем трофея в 6 случаях.

Выиграв чемпионат и национальный кубок, «Бавария» сделала золотой дубль в первый сезон под руководством тренера Нико Ковача.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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