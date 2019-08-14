Виссам Бен-Йеддер перешел в «Монако»

Нападающий «Севильи» перебрался в чемпионат Франции. 29-летний форвард подписал контракт с «Монако».

Сообщается, что «Монако» и «Севилья» совершили обмен футболистами. К монегаскам присоединился французский нападающий Виссам Бен-Йеддер. В обратном направлении отправился хавбек Рони Лопеш.

29-летний футболист заключил с «Монако» контракт на пять лет. Трансфер обойдется клубу из княжества в 40 миллионов евро. Именно эта сумма была прописана в его контракте с «Севильей» в качестве отступных.

23-летний полузащитник Лопеш подписал с «Севильей» 5-летний контракт. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бен-Йеддер провел 35 матчей в чемпионате Испании. На его счету 18 голов и 10 результативных передач. В активе Лопеша 2 гола и 2 ассиста в 24-х играх чемпионата Франции.

Фото: «Twitter» Виссама Бен-Йеддера

Источник: официальный сайт «Монако»