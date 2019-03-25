Георгий Джикия: «Игра против Казахстана была за шесть очков»

Сборная России по футболу в гостях разгромила сборную Казахстана в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу команды.

«Готовились, как обычно, в рабочем режиме. Примерно понимали и знали, как будет играть сборная Казахстана. Потому мы просто выполнили свой план на матч и добились важной победы» — отметил футболист.

«Как повлияла победа казахов над Шотландией(3:0)? Конечно, мы держали в голове, что это игра за шесть очков. Самое главное, что удалось добиться положительного результата».

«Критика после матча с Бельгией? Понятное дело, что все хотят видеть победы сборной в каждой игре. Мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы побеждать и радовать болельщиков. Но, к сожалению, в футболе бывают не только победы, но и поражения».

Фото: Global Look Press

Источник: «Известия»