На Гэри Макаллистера было совершено нападение в центре Лидса

Прошлой ночью в центре Лидса избили бывшего игрока «Ливерпуля» Гэри Макаллистера. Легенде шотландского футбола наложили более 10 швов.

Сообщается, что Бывший футболист «Ливерпуля» и «Лидса» Гэри Макаллистер пострадал в результате нападения неизвестного. Гэри вместе с женой ожидал такси после ужина в одном из ресторанов Лидса, когда на него внезапно напали. Шотландцу нанесли несколько ударов в лицо, после чего он упал на землю. Супруга Макаллистера Хэйли попыталась защитить мужа от нападавшего, в результате чего повредила запястье и так же получила несколько ушибов.

Сам Макаллистер был доставлен в больницу, где ему наложили более 10 швов на верхнюю губу и оставили под наблюдением до утра. Здоровью Гэри ничего не угрожает.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления после того, как он заметил сотрудников полиции. На данный момент ведётся расследование инцидента.

58-летний Гэри Макаллистер является обладателем титула чемпиона Англии в составе «Лидса». За «Ливерпуль» с 2000 по 2002 год. В составе красных шотландец провёл более 50 матчей и успел выиграть Кубок Англии, Кубок лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. На данный момент он занимает пост помощника главного тренера «Глазго Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun