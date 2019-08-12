Джеймс Форрест может перейти в «Зенит»

Шотландский хавбек может перебраться в чемпионат России. В услугах 28-летнего полузащитника заинтересован «Зенит».
«Сине-бело-голубые» готовят предложение «Селтику» по хавбеку в размере 12 млн. фунтов. Самому игроку будет предложен контракт с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю.
Руководство «кельтов» видит в Форресте одного из ключевых игроков команды и не намерено отпускать игрока. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.
В прошедшем сезоне 28-летний игрок провел 33 матча в чемпионате Шотландии. В его активе 11 голов и 9 результативных передач.
Фото: Twitter
Источник: The Scottish Sun